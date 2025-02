Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Freitagvormittag schwächer

Carl Zeiss Meditec im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 57,35 EUR abwärts.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,2 Prozent auf 57,35 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 56,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 6.594 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 115,78 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,28 EUR am 15.01.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 22,79 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,699 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 59,06 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.02.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,04 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

