Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec büßt am Dienstagvormittag ein

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 133,40 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 133,20 EUR. Mit einem Wert von 133,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 579 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,05 EUR an. Gewinne von 13,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2022 bei 101,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,11 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 167,50 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 10.02.2023 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 470,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 410,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 06.05.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 3,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

