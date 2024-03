Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec büßt am Mittag ein

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 116,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:41 Uhr 0,4 Prozent auf 116,40 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 115,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 116,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.099 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,60 EUR am 27.10.2023. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 60,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,06 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 103,29 EUR aus.

Am 09.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 475,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 470,30 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 08.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,87 EUR im Jahr 2024 aus.

