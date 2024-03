Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagvormittag leichter

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 116,40 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 116,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 116,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 116,65 EUR. Zuletzt wechselten 526 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 140,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 20,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,60 EUR am 27.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 37,63 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 103,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,57 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 475,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 470,30 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 08.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 12.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 2,87 EUR je Aktie aus.

