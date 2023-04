Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Vormittag

Die Aktie legte um 17:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 126,05 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 126,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 125,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 93.988 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 152,15 EUR markierte der Titel am 07.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 17,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 101,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 167,50 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Am 10.02.2023 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,42 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 470,30 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 410,20 EUR in den Büchern standen.

Am 09.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 06.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec