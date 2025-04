Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagmittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 46,88 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 46,88 EUR abwärts. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,12 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 73.289 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 108,90 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 132,30 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 44,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,55 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,692 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,58 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Carl Zeiss Meditec dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 präsentieren. Am 13.05.2026 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

