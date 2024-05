Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 99,05 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 99,05 EUR. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 99,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,30 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.730 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 123,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 72,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,07 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 110,89 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR im Vergleich zu 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 12.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,92 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

