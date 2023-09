Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit KursVerlusten

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 86,76 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,5 Prozent auf 86,76 EUR. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 86,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 27.249 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 142,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 64,53 Prozent zulegen. Am 25.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 0,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 118,20 EUR an.

Am 09.05.2023 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent auf 504,22 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 12.12.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 06.12.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,95 EUR im Jahr 2023 aus.

