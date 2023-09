Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger greifen bei Carl Zeiss Meditec am Donnerstagvormittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 88,32 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 88,32 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 88,46 EUR an. Bei 87,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 4.258 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 38,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,06 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 2,56 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 118,20 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 504,22 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 445,23 EUR umgesetzt worden waren.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.12.2023 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 06.12.2024 präsentieren.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

