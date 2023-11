Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 83,30 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 83,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 82,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,50 EUR. Bisher wurden heute 1.680 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 142,75 EUR. Gewinne von 71,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 72,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 108,40 EUR.

Am 09.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 504,22 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 445,23 EUR erwirtschaftet worden.

Carl Zeiss Meditec dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 12.12.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 06.12.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 2,93 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

