Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 85,48 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 85,48 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 84,62 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 85,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.174 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 142,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 67,00 Prozent Luft nach oben. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 72,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 15,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 97,83 EUR.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 504,22 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 445,23 EUR umgesetzt.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.12.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,96 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

