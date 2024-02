Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 106,45 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere um 11:48 Uhr 1,8 Prozent. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 107,75 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 104,90 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63.960 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (140,45 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2023. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 24,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 72,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,80 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,86 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 504,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 09.02.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,82 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

