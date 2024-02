Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 105,55 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 105,55 EUR. Bei 107,75 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 111.869 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2023 auf bis zu 140,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 24,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 31,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2022 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 98,86 EUR angegeben.

Am 09.05.2023 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 504,22 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 12.05.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein

Mittwochshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags