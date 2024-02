Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagvormittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 105,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:02 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 105,40 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 105,50 EUR. Bei 104,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.275 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Bei 140,45 EUR erreichte der Titel am 14.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 31,12 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 98,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Das EPS lag bei 0,69 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 504,22 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,25 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein

Mittwochshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags