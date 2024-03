Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 119,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 15:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 119,75 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 119,90 EUR zu. Bei 116,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.647 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Bei 140,45 EUR markierte der Titel am 14.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,29 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (72,60 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 39,37 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,06 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 103,29 EUR aus.

Am 09.02.2024 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 475,00 EUR im Vergleich zu 470,30 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,87 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX steigt schlussendlich

Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX

Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX