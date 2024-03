Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Freitagvormittag um Nulllinie

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 116,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel kam die Carl Zeiss Meditec-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 116,50 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 117,30 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 116,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 116,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.346 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2023 auf bis zu 140,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 17,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,60 EUR am 27.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 103,29 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 475,00 EUR umgesetzt, gegenüber 470,30 EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 12.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,87 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX steigt schlussendlich

Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX

Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX