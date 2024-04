Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit Abschlägen

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 106,20 EUR.

Um 11:43 Uhr rutschte die Carl Zeiss Meditec-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 106,20 EUR ab. Bei 106,00 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 106,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 16.435 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2023 markierte das Papier bei 128,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 EUR. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 110,50 EUR.

Am 09.02.2024 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 475,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carl Zeiss Meditec einen Umsatz von 470,30 EUR eingefahren.

Am 08.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 12.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

