Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 106,80 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 106,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 107,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 106,40 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 44.897 Aktien.

Bei 128,55 EUR erreichte der Titel am 13.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 20,37 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,60 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 47,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,07 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 110,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 475,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,00 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 08.05.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 12.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

