Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagmittag fester

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 51,70 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 51,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 53,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,80 EUR. Bisher wurden heute 58.354 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.04.2024 bei 107,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 108,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 44,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,692 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 63,79 EUR aus.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Am 14.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX tiefrot

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX nachmittags

Handel in Frankfurt: So performt der MDAX am Donnerstagmittag