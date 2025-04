Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagvormittag mit Kursfeuerwerk

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,9 Prozent auf 53,75 EUR nach oben.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 6,9 Prozent im Plus bei 53,75 EUR. Bei 53,75 EUR erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.350 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 11.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 107,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 100,74 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,62 Prozent.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,692 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 63,79 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Carl Zeiss Meditec am 14.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

