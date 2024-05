Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec reagiert am Mittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 101,00 EUR.

Die Aktie legte um 11:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 101,00 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 101,50 EUR. Mit einem Wert von 94,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 130.032 Aktien.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,52 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 72,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 39,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,89 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 12.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 2,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

