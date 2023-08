Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 97,78 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 1,4 Prozent auf 97,78 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 97,74 EUR. Bei 99,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.954 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR an. Mit einem Zuwachs von 45,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 94,26 EUR fiel das Papier am 04.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,60 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 129,60 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 504,22 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 12.12.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 09.08.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,96 EUR im Jahr 2023 aus.

