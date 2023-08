Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagvormittag gefragt

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 99,28 EUR nach oben.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 99,28 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 99,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,10 EUR. Bisher wurden heute 1.304 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Bei 142,75 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 30,45 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,26 EUR. Dieser Wert wurde am 04.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 5,06 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 129,60 EUR.

Am 09.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 504,22 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 445,23 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 12.12.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 09.08.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

