Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec fällt am Freitagmittag

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 83,98 EUR abwärts.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 83,98 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83,60 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40.977 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 142,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 41,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 118,20 EUR.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 445,23 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen.

Am 12.12.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 06.12.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,95 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

