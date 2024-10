Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Dienstagmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,8 Prozent auf 65,00 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich um 11:42 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,8 Prozent auf 65,00 EUR ab. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 64,25 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 92.615 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 47,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2024 Kursverluste bis auf 54,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 19,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,918 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,50 EUR an.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 289,77 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 05.12.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,88 EUR im Jahr 2024 aus.

