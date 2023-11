Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag fester

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 83,90 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 84,52 EUR. Bei 83,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.713 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 142,75 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,14 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 15,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 108,40 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 504,22 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR umsetzen können.

Am 12.12.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 06.12.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,93 EUR je Aktie.

