Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 87,90 EUR nach oben.

Um 11:46 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 87,90 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 88,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 86,58 EUR. Zuletzt wechselten 31.300 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 142,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 38,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,60 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 17,41 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 96,17 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 504,22 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carl Zeiss Meditec einen Umsatz von 445,23 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.12.2023 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,96 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

