Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag im Plus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 86,96 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 87,10 EUR. Bei 86,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 2.631 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 64,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (72,60 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 16,51 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 96,17 EUR.

Am 09.05.2023 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,69 EUR gegenüber 1,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 445,23 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 12.12.2023 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,96 EUR fest.

