Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 100,95 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 100,95 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 101,05 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 64.268 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 142,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,41 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,60 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 28,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 102,67 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 504,22 EUR, während im Vorjahreszeitraum 445,23 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q1 2024 wird am 09.02.2024 erwartet.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

