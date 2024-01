Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec präsentiert sich am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 99,58 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 99,58 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 101,05 EUR. Bei 99,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 4.671 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 142,75 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,35 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 27,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 102,67 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 504,22 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 445,23 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 09.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,92 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

