Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verteuert sich am Freitagnachmittag kräftig

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,5 Prozent auf 112,85 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 6,5 Prozent im Plus bei 112,85 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 119,60 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 115,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 371.117 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei 140,45 EUR markierte der Titel am 14.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 24,46 Prozent zulegen. Bei 72,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 35,67 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2022 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 98,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Es stand ein EPS von 0,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 445,23 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 09.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 12.05.2025.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,82 EUR je Aktie.

