Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagnachmittag im Minus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 106,60 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr um 0,3 Prozent auf 106,60 EUR ab. Bei 106,00 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 106,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55.508 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 13.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 20,59 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 72,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 31,89 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 110,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,57 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 475,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 470,30 EUR in den Büchern gestanden.

Carl Zeiss Meditec dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 12.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

