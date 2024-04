Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagvormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 106,50 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 106,50 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 106,50 EUR ab. Bei 106,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.361 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 13.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,55 EUR an. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 17,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 72,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 31,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,07 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,50 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 475,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,30 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.05.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,90 EUR fest.

