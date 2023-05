Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 7,1 Prozent auf 112,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 111,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 118,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 208.879 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 06.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 145,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 30,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (101,75 EUR). Mit Abgaben von 9,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 159,00 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 10.02.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 470,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 410,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 09.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2023 3,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Ausblick: Carl Zeiss Meditec präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April

Erste Schätzungen: Carl Zeiss Meditec präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec