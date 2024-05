Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 93,15 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 93,15 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 91,50 EUR. Bei 93,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 114.154 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,75 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2024. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 24,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,60 EUR am 27.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 22,06 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,07 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,67 EUR aus.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.08.2024 präsentieren. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Handelsende steigen

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX nachmittags