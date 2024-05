Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagvormittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 93,15 EUR ab.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 93,15 EUR. Bei 93,10 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 93,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.921 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 123,75 EUR markierte der Titel am 14.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,60 EUR am 27.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 28,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 110,67 EUR an.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 09.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 2,92 EUR je Aktie aus.

