Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 96,24 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 96,24 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 96,04 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 98,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.854 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 142,75 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 94,26 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 129,60 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 12.12.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.12.2024.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

