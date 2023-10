Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 79,04 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 79,04 EUR. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 78,84 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,80 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.865 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 142,75 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 80,60 Prozent wieder erreichen. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,30 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 0,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 118,20 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Das EPS belief sich auf 0,69 EUR gegenüber 1,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 504,22 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 445,23 EUR umgesetzt worden waren.

Carl Zeiss Meditec dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 12.12.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 06.12.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,95 EUR im Jahr 2023 aus.

