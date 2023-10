Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagvormittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 79,42 EUR ab.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:03 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 79,42 EUR. Bei 79,42 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 79,80 EUR. Zuletzt wechselten 1.624 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,75 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 79,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,30 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 1,41 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 118,20 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,69 EUR, nach 1,01 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 504,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.12.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 06.12.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,95 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Carl Zeiss Meditec abgeworfen

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX liegt zum Start im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück