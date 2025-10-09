Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 44,44 EUR.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 44,44 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Carl Zeiss Meditec-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,26 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22.905 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 20.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,23 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.09.2025 bei 40,52 EUR. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 8,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,686 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 55,50 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,74 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

