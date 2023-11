Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 85,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 85,70 EUR. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 85,86 EUR. Bei 85,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.333 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 142,75 EUR. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 66,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 18,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 108,40 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 504,22 EUR umgesetzt, gegenüber 445,23 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.12.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.12.2024.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

