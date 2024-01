Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag im Minus

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 100,05 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 100,05 EUR abwärts. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 99,44 EUR nach. Bei 100,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 21.824 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Bei 142,75 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 72,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,44 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 102,67 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 504,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

XETRA-Handel: Schlussendlich Gewinne im TecDAX

Optimismus in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in Rot