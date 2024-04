Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Mittwochmittag ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 105,50 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 105,50 EUR. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 105,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.923 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2023 auf bis zu 128,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,85 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 31,18 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 110,44 EUR angegeben.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,57 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 475,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 470,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 08.05.2024 präsentieren. Am 12.05.2025 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,90 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

