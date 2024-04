Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 104,00 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 104,00 EUR abwärts. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 103,60 EUR. Bei 107,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 65.943 Aktien.

Am 13.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 128,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,61 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 72,60 EUR. Mit Abgaben von 30,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,07 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 110,44 EUR an.

Am 09.02.2024 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,57 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 475,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 470,30 EUR umsetzen können.

Carl Zeiss Meditec dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,90 EUR je Aktie belaufen.

