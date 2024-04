Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag im Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 107,00 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 107,00 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 107,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 107,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.841 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 13.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,55 EUR an. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 16,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 47,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 110,44 EUR an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 475,00 EUR im Vergleich zu 470,30 EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 12.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,90 EUR im Jahr 2024 aus.

