Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec bricht am Mittag nach oben aus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 6,9 Prozent auf 54,75 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,9 Prozent auf 54,75 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 58,25 EUR. Bei 57,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 83.555 Aktien.

Bei 107,90 EUR markierte der Titel am 11.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 97,08 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 23,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,692 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 63,79 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Aktie aus.

