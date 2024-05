Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger greifen bei Carl Zeiss Meditec am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 95,50 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 95,50 EUR. Bei 96,30 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 72.942 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Bei 123,75 EUR markierte der Titel am 14.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 29,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,98 Prozent.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,07 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 110,67 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 09.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,87 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

