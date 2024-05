Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec legt am Freitagvormittag zu

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 95,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,5 Prozent auf 95,40 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 95,65 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.835 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 29,72 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,60 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 110,67 EUR.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR im Vergleich zu 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.05.2025.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,87 EUR je Aktie.

