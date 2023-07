Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Mittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 97,24 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 97,24 EUR nach. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 96,92 EUR. Mit einem Wert von 97,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 14.571 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Am 06.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.06.2023 bei 96,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 1,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 145,20 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 504,22 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 04.08.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 09.08.2024.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Was Analysten von Carl Zeiss Meditec erwarten

Carl Zeiss Meditec-Aktie deutlich tiefer: Carl Zeiss Meditec bestätigt im April gesenkte Jahresprognose