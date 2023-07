Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagvormittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 97,18 EUR abwärts.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 97,18 EUR ab. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,06 EUR nach. Bei 97,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.115 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2022 bei 145,95 EUR. Mit einem Zuwachs von 50,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 96,20 EUR fiel das Papier am 28.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,01 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 145,20 EUR aus.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR gegenüber 1,01 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 504,22 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,25 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 04.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 09.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 2,99 EUR je Aktie aus.

